Economia
Inicien el bombeig d'aigua dolça als arrossars de Deltebre per treure'n la salinitat
Els productors alerten que el temporal de vent de dissabte ha alterat les tasques de manteniment prèvies a la temporada
Els regants de l'Esquerra de l'Ebre han iniciat aquest dissabte el bombeig d'aigua dolça als arrossars per treure'n la salinitat. L'operació se centra en unes 800 hectàrees afectades per les fortes ventades de dissabte passat. Els camps s'inunden durant una setmana, un temps en què es calcula que quedaran «nets».
El president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Javier Casanova, alerta que aquest escenari ha alterat les tasques de manteniment prèvies a la temporada. «A escala agronòmica, les terres afectades portaran un retard. Quan es faci la soltada, possiblement aquí es faci deu o quinze dies més tard», ha afegit. Amb tot, els regants estan a l'espera de la resposta del Govern per rebre la declaració de zona catastròfica.
Una setmana després de l'episodi de fort vent, els arrossars de Deltebre inicien el camí a la recuperació. Aquest dissabte al matí s'han començat a inundar amb aigua dolça unes 800 hectàrees que van quedar negades amb aigua de mar, una operació amb què es busca extreure la sal que hagi pogut filtrar a la terra. El rentat durarà una setmana i per fer-ho s'utilitzen dos canals principals que distribueixen l'aigua en els punts més afectats.
L'onatge i el fort vent va comportar l'entrada d'aigua salada en arrossars del Fangar, així com el trencament i la inundació de la llacuna del Canal Vell. Són els dos punts on s'han centrat les actuacions d'emergència de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, que han treballat amb l'aval del Govern, que els ha encarregat les obres per tancar els punts oberts al mar. Es tracta d'uns treballs que l'organisme ha quantificat en 700.000 euros.
El president de la comunitat, Javier Casanova, insisteix que les mesures definitives per evitar noves intrusions del mar a la terra consistirien en fer camins de guarda en altura, a més d'elements estructurals compatibles amb l'espai on treballen. «Un element importantíssim que nosaltres estem disposats a fer és el manteniment, perquè entenem que a qui li preocupa s'ocupa, i per tant, nosaltres estem predisposats a fer aquest treball», ha afegit a l'ACN.
Un temporal que coincideix amb les tasques de manteniment
L'episodi viscut ara fa una setmana ha coincidit en el període que els productors dediquen al manteniment de canals principals i els regs, que comença al febrer i s'allarga fins a l'abril. Ara, lamenten, aquests treballs patiran retards i poden condicionar l'inici de la campanya de l'arròs en els camps on s'està fent el rentat de salinitat. «No tindrem prou temps per poder fer totes les reparacions que teníem previstes aquesta campanya», ha asseverat el coordinador del canal, Josep Turon.
Per contra, els regants també es mostren a l'expectativa de saber quin impacte ha tingut aquest episodi de fort vent per a la plaga del cargol poma, el qual sofreix més en entorns on hi ha aigua marina. «L'aigua salada és un enemic del caragol poma, però també és un enemic pel productor. Al final les maniobres d'aigua salada que es fan amb caragol poma s'han de fer en uns paràmetres diferents dels que s'han fet ara. És a dir, estem parlant de deu o dotze dies d'aigua salada, i aquí han sigut quatre o cinc dies, per tant, ja ho veurem», ha avisat Casanova.
En la mateixa línia, els productors hauran d'esperar a l'inici de la campanya per tenir l'avaluació definitiva dels danys i els efectes agronòmics que hagi pogut comportar aquest episodi per a la pròxima temporada d'arròs.