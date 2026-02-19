RECERCA
L’Hospital Verge de la Cinta i l’Institut de l’Ebre creen un motlle clínic únic al món
TMAtech Mold és el primer projecte dissenyat i patentat des d'un centre de formació professional a Catalunya
L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) i l'Institut de l'Ebre han dissenyat i patentat una solució «eficient, personalitzable i econòmica» als motlles de silicona per a recerca científica i ús clínic. Aquest instrument s'utilitza per estudiar multiteixits de les biòpsies en un sol bloc de parafina.
Des del laboratori de l'HUTVC van detectar que són molt cars i difícils d'aconseguir, i es van posar en contacte amb l'Institut de l'Ebre per idear una alternativa. Han dissenyat i patentat TMAtech Mold, motlles impresos en 3D, més barats, fàcils d'abastir i fets a demanda. És la primera patent impulsada a Catalunya des d'un centre de formació professional i ara s'ultima la posada en marxa de l'empresa per fabricar-los.
Els motlles de silicona per avaluar múltiples mostres en un mateix portaobjectes ja existeixen al mercat. Permeten "estandarditzar" el procés d'atenció i diagnosi i reduir costos a l'hora de processar mostres dintre del laboratori. Però no es fabriquen a Europa, són molt cars, costen entre 700 i 1.000 dòlars, tarden a arribar i no sempre hi ha disponibilitat d'estoc. Aquesta mancança del sistema va fer pensar a alguns professionals del Laboratori de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta de Tortosa que calia trobar una "solució" a aquests problemes, a més de poder crear-ne amb certificació per a ús clínic, ja que ara són "exclusius" de la recerca.
Carlos López, coordinador del centre de recerca hospitalari va contactar amb Rosendo Ferri, professor de l'Institut de l'Ebre, per mirar de posar en marxa una idea per a la qual requerien altres coneixements: dissenyar i patentar un prototip del motlle que es pogués ajustar a les demandes de cada proveïdor, que fos més barat de produir, reutilitzable i sostenible. Ferri va proposar vehicular la iniciativa a través dels programes Innova FP i el projecte s'ha fet més gran del previst.
Han creat la tecnologia TMAtech Mold que substitueix la producció mecanitzada convencional dels motlles científics per un sistema basat en impressió 3D, "més eficient, personalitzable i fins a un 50% més barat". "Pensàvem que ni ens donarien la patent, ni aconseguiríem ajuts competitius, ni que tindria aquesta envergadura, però hem sigut els primers a patentar i estem entrant fort -al mercat-", ha remarcat López.
Una spin-off per fabricar-los
TMAtch Mold compta amb la patent espanyola i ha estat presentada recentment a la Internacional Science for Industry (S4i), a Madrid. És una de les primeres patents estatals sorgides d'un centre de formació professional, la primera a Catalunya, i ara es treballa per patentar-la "a Europa, els Estats Units, la Xina i Corea del Sud", com ha explicat el coordinador de Laboratori de l'Hospital de Tortosa.
L'equip es proposa "ser els primers a certificar mundialment l'ús sanitari dels motlles" i incloure'ls en el procés assistencial d'anatomia patològica. Un dels avantatges dels nous motlles és que es poden "personalitzar". Actualment, els que es venen tenen unes mides "predeterminades". "Nosaltres els podem adaptar, fins i tot per a tècniques genètiques per a les quals no existeix una solució comercial adaptada a les seves necessitats", destaca López.
Els poden fer amb un nombre de cilindres concret, i els poden dissenyar a la carta per a la recerca en teixits, per a la recerca d'espacial transcriptòmica (que requereix adaptar àrees molt específiques dels motlles del port d'objectes) i per a control de qualitat del procés assistencial per als quals es poden fer espais "piramidals". Els estan "testant" amb diferents hospitals catalans i la proposta ha resultat "molt interessant".
El següent pas és fabricar-los. Han constituït una spin-off (empresa derivada d'innovació) i el projecte arriba a un moment decisiu. "El feedback dels clients o dels potencials clients és molt bo, però falta que sigui prou sostenible, que creiem que sí", ha assegurat López. El coordinador del Laboratori de l'HUTVC veu molt potencial al projecte. "Si entrem en l'àmbit assistencial, durant els primers anys ens podem menjar el mercat perquè no hi haurà competència, però falta que puguem entrar i que agradi i sigui útil", ha apuntat.
Innovació a FP
El professor Rosendo Ferri ha liderat el desenvolupament del projecte TMAtech Mold des de l'Institut de l'Ebre. Es va iniciar amb la participació de professors i alumnes de Mecànica, i hi ha col·laborat també estudiants i mestres d'àmbits com informàtica, Màrqueting, Comunicació, i altres. El treball amb "projectes reals" és una eina de motivació única, com a reconegut Ferri. "Si unim territori i formació professional, és un motor d'innovació potentíssim. Amb un projecte d'innovació treballen el triple o quatre vegades més del que treballarien en una aula en un projecte convencional", ha remarcat.
La presentació de TMAtech Mold s'ha presentat en la inauguració de la Fira Dual 2026 de l'Institut de l'Ebre. El secretari de Formació Professional, Francesc Roca, ha remarcat que el projecte "és un cas d'èxit del territori i de la formació professional". Roca ha assenyalat "l'impacte social i productiu" del projecte. "Hem de potenciar la innovació, hem d'impulsar els projectes col·laboratius, que és un dels eixos estratègics del Departament d'Educació i Formació Professional", ha dit Roca.