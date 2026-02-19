SOCIETAT
El GEPEC-EdC considera «molt greu» la destitució del director del Parc Natural dels Ports
Apunten que un informe negatiu del parc per desautoritzar algunes actuacions serien el detonant del cessament
El GEPEC-EdC considera «molt greu i inacceptable» la destitució del director del Parc Natural dels Ports, Toni Curcó. Els ecologistes demanem a la Generalitat que rectifiqui per tal que continuï en el càrrec i que donin explicacions «urgents» sobre els motius «reals» de la destitució.
Els activistes apunten que des del parc natural es va emetre un informe negatiu per desautoritzar algunes actuacions d'un ajuntament que vol fer unes obres vinculades a una edificació que afectaria «molt negativament» al lloc on cria una de les parelles d'àligues cuabarrades. «Aquesta negativa del parc hauria desencadenat la reacció per part del consistori afectat per fer-lo fora», amb el suport d'altres ajuntaments «del mateix color polític», argumenten.
GEPEC-EdC ha assegurat que la destitució del director del parc natural dels Ports són «ordres» donades «directament des de Presidència». «Oficialment, la Generalitat ha decidit utilitzar, per tal blanquejar i justificar aquesta destitució, l'argument que es tracta d'una no renovació de la comissió de serveis que actualment estava ocupant Toni Curcó, amagant i negant el que és sabut, que no és altra cosa que una destitució decidida al més alt nivell dels responsables polítics de la Generalitat», denuncien en un comunicat.
Segons els activistes, el cessament del director del parc natural està motivat per les «ganes acumulades per part d'alguns ajuntaments» de fer-lo «fora» amb «l'objectiu d'eliminar els entrebancs per tirar endavant projectes i actuacions que mai haurien de ser autoritzats» dins de l'espai natural. De fet, consideren que es tracta d'una «purga política» i apunten que l'emissió d'un informe negatiu per desautoritzar la construcció d'una edificació, que afectaria «molt negativament» al lloc on cria una de les parelles d'àligues cuabarrades, seria el detonant.