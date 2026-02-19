SUCCESSOS
Un camió s’ha accidentat a l’AP-7 a l’Aldea en sentit Tarragona
L’accident provoca un quilòmetre de cua des d’Amposta i lentitud a l’N-340, en plena desviació de camions per vent intens
Un camió ha patit un accident al voltant de les 16:30 hores a l’AP-7 a l’altura de l'Aldea, en direcció nord cap a Tarragona. El sinistre s’ha produït just al punt on els Mossos d'Esquadra estan desviant els vehicles pesants cap a l’N-340 a causa de l’episodi de vent fort que afecta la zona.
Com a conseqüència, es registra aproximadament un quilòmetre de cua des d’Amposta en sentit nord, així com retencions i circulació lenta a l’N-340 en el mateix tram, on s’està canalitzant el trànsit dels camions desviats.