El poble de Tarragona nominat al millor d'Espanya als Premis National Geographic
La candidatura forma part de la quarta edició dels guardons dels lectors, amb votacions obertes fins al 22 de febrer
L'Ametlla de Mar és el poble de Tarragona que compta amb una platja nominada com una de les millors d’Espanya als Premis National Geographic 2026. Aquesta població pesquera de la Costa Daurada ha estat inclosa entre els 98 finalistes d’una edició que reconeix els millors destins i experiències turístiques.
Els guardons, que enguany celebren la seva quarta edició, reuneixen gairebé un centenar de nominats repartits en 14 categories. Les votacions estan obertes des del 22 de gener i es podran fer fins al 22 de febrer a les 23.59 hores, amb la participació directa dels lectors.
La nominació posa el focus en el litoral de L’Ametlla de Mar, conegut per conservar algunes de les cales més salvatges del Mediterrani. Amb prop de 20 quilòmetres de costa i una trentena de platges i cales, el municipi ofereix des de grans arenals de sorra fina fins a petits racons amagats entre penya-segats i vegetació.
Entre els indrets més emblemàtics hi ha la platja del Fangar, reconeguda per la seva amplitud i pel far que s’aixeca en un entorn natural singular. També destaquen cales com Pixavaques o Calafató, amb bandera blava i aigües transparents, ideals per a qui busca tranquil·litat. De fet, inclou espais per desconnectar, zones per anar-hi amb mascota i àrees destinades al nudisme.
A més, les aigües cristal·lines permeten practicar activitats com el caiac, el submarinisme o l’snorkel, mentre que els camins de ronda ofereixen rutes de senderisme amb vistes panoràmiques. Per si no n'hi hagués prou, el municipi combina aquest atractiu natural amb l’encant del seu nucli mariner i una gastronomia marcada pels productes del mar.
L’Ametlla de Mar es troba a 53 quilòmetres de Tarragona i és fàcilment accessible tant per carretera com en tren o autobús. Per votar la seva candidatura, cal accedir al web oficial de National Geographic, a l’apartat de Viatges, i cercar la secció dels Premis dels Lectors 2026 abans del 22 de febrer a les 23.59 hores.