L'artista Josep Pinyol declara al jutjat de Tortosa per una performance de processó denunciada per Abogados Cristianos

«La 'Santa Baldana' ens acompanya amb el mateix esperit de pau i abundància, malgrat que a alguns els espanta», diu

L'artista Josep Pinyol davant l'entrada principal de l'edifici dels jutjats de Tortosa

ACNAgència de notícies

L'artista Josep Pinyol ha comparegut aquest dimecres al matí als jutjats de Tortosa per declarar com a investigat arran de la denúncia presentada contra la performance de processó en honor a la 'Santa Baldana', denunciada pel col·lectiu Abogados Cristianos. 

El titular del jutjat d'instrucció número dos de Tortosa va obrir diligències prèvies contra Pinyol com a organitzador de l'acte per un suposat delicte d'ofensa contra els sentiments religiosos. «La 'Santa Baldana' ens acompanya amb el mateix esperit de pau i abundància, malgrat que a alguns els espanta», ha declarat Pinyol a l'entrada, tot confiant en la Justícia. Amnistia Internacional ha fet públic un comunicat defensant la llibertat d'expressió i demanant l'arxivament de la causa.

