SOCIETAT
L'artista Josep Pinyol declara al jutjat de Tortosa per una performance de processó denunciada per Abogados Cristianos
«La 'Santa Baldana' ens acompanya amb el mateix esperit de pau i abundància, malgrat que a alguns els espanta», diu
L'artista Josep Pinyol ha comparegut aquest dimecres al matí als jutjats de Tortosa per declarar com a investigat arran de la denúncia presentada contra la performance de processó en honor a la 'Santa Baldana', denunciada pel col·lectiu Abogados Cristianos.
El titular del jutjat d'instrucció número dos de Tortosa va obrir diligències prèvies contra Pinyol com a organitzador de l'acte per un suposat delicte d'ofensa contra els sentiments religiosos. «La 'Santa Baldana' ens acompanya amb el mateix esperit de pau i abundància, malgrat que a alguns els espanta», ha declarat Pinyol a l'entrada, tot confiant en la Justícia. Amnistia Internacional ha fet públic un comunicat defensant la llibertat d'expressió i demanant l'arxivament de la causa.