Municipal
L'ampliació de l'Hospital de Tortosa es reprèn amb una fonamentació «quirúrgica» per protegir les sitges
El nou edifici podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve
Les obres de l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) s'han reprès amb els treballs previs a la fonamentació del nou edifici, una actuació «quirúrgica» i molt precisa que es du a terme amb discs i cables de diamant, per evitar vibracions i preservar les restes arqueològiques que han aparegut en aquest espai.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicat que la previsió és tenir l'estructura del nou bloc a final d'any i que es pugui posar en servei a final de 2027. Al nou edifici s'hi ubicaran els nous quiròfans, la farmàcia i consultes externes. El Govern no descarta posar en servei els nous ascensors i accessos urbans de l'hospital abans d'acabar l'ampliació.
Els treballs previs a la fonamentació del nou edifici d'ampliació de l'HUTVC estan en marxa i s'allargaran uns mesos. Com ha remarcat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, es tracta d'unes actuacions quirúrgiques, molt precises i poc visibles per fer compatible la conservació del patrimoni històric que ha aparegut al solar, el conjunt de sitges de gra del segle XVI, l'estructura de galeries subterrània, així com l'aljub i una rampa ascendent de sis metres que es van trobar durant les excavacions.
Paral·lelament, sestà fent la micropilotatge i els fonaments dels nous ascensors i rampes d'accés urbà al centre hospitalari, on es preveu que a final d'estiu estiguin acabats. El Govern inclou aquesta obra en el projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa. Gonell ha apuntat que si no s'interfereix amb les obres del nou edifici hospitalari, l'accés urbà i els ascensors es posaran en marxa abans d'acabar tota l'ampliació.
«Ara l'obra està en una fase molt tècnica, molt de cuidar que tot surti bé i protegint les troballes que hi ha, i que sigui compatible en tota la part assistencial de l'hospital que està funcionant», ha remarcat el delegat del Govern a l'Ebre. «Després tant la creació de l'estructura, com el que vingui a continuació, serà una obra àgil i ràpida», ha afegit. La previsió és que l'estructura del nou edifici de l'HUTVC estigui acabada a final d'any, que es puguin fer els tancaments i equipament del centre durant el primer semestre de 2027 i que el nou bloc hospitalari estigui en servei a final de l'any que ve o principi de 2028.