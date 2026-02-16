MUNICIPAL
L'Ajuntament de Tortosa presenta al·legacions al projecte de planta biometà de Campredó
El govern municipal vol que les instal·lacions s'adeqüin al marc legal urbanístic i majors garanties ambientals
L'Ajuntament de Tortosa ha presentat al·legacions al projecte de planta de biometà que impulsa l'empresa SPV Bio Salas SL en una parcel·la de 8,5 hectàrees al costat del polígon Catalunya Sud, al nucli de Campredó. Dins del tràmit de sol·licitud d'autorització ambiental, en fase d'informació pública, el consistori ha reclamat que el permís quedi condicionat a l'aprovació definitiva del pla especial urbanístic que ha de regular la implantació, per assegurar la seva compatibilitat urbanístics. En matèria ambiental, també reclama un estudi més exhaustiu sobre el risc d'accidents greus i els possibles efectes sobre empreses properes, garanties en la gestió d'aigües residuals, control d'olors, vessaments de productes químics o impacte acústic.
En el relat d'al·legacions, l'Ajuntament també sol·licita un programa de vigilància ambiental rigorós, amb controls periòdics i mecanismes de seguiment que permetin verificar el compliment de totes les condicions durant el funcionament de la planta de biometà.
El consistori argumenta en un comunicat que vol «assegurar que qualsevol projecte industrial que s’implanti al municipi tingui totes les garanties de seguretat, respecte ambiental i compliment de la normativa vigent, tot prioritzant la protecció de la ciutadania i del territori».
«Des de l’Ajuntament de Tortosa tenim molt clar que qualsevol projecte industrial ha de complir totes les garanties de seguretat, ambientals i urbanístiques. Estem a favor de les energies renovables, però demanem el màxim rigor i totes les garanties ambientals i de seguretat, abans que la planta de biometà pugui ser autoritzada», ha afirmat l'alcaldessa, Mar Lleixà.