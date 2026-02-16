TEMPORAL
El 112 rep més de 1.250 trucades d’emergència relacionades amb el fort vent, 163 al Baix Ebre
L'avís per perill es manté per a les properes hores sobretot a l’Anoia, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Camp
El telèfon d’emergències 112 ha rebut des del cap de setmana un total de 1.256 trucades relacionades amb el nou temporal de vent i que han generat 1.061 expedients. La majoria (80%) han estat per comunicar risc estructural, com elements d’edificis inestables o caigudes d'arbres. Les comarques des d’on s’han rebut més trucades han estat el Barcelonès, amb 184; el Baix Ebre, amb 163, i el Baix Llobregat, amb 118.
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que el perill per vent es manté per a les properes hores en diverses parts del territori, sobretot a l’Anoia, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Camp (perill 3 sobre 6). Les comarques del litoral i prelitoral central, del nord-oest del país i algunes del centre i de ponent també tenen un avís pel vent, tot i que amb una intensitat menor.
El Meteocat preveu que aquest dimarts al matí Catalunya deixi enrere els temporals de vent dels últims dies i que van tenir una major afectació dijous, quan els Bombers van atendre 3.495 avisos relacionats i el 112 va rebre 5.939 trucades. En aquella jornada s’havia suspès l’activitat escolar i sanitària no urgent a tot Catalunya i el temporal va provocar una víctima mortal, una dona de 46 anys, i vuit persones ingressades més.