Economia
El temporal de vent inunda amb aigua marina més de 400 hectàrees de camps d'arròs a Deltebre
La Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre demanarà la declaració de zona catastròfica
La imatge de camps on es conrea arròs inundats amb aigua marina s'ha repetit aquest dissabte arran del temporal de vent que afecta les comarques ebrenques. A Deltebre, la ventada ha comportat diversos trencaments a la zona del Fangar i l'entrada d'aigua de mar a la bassa del Canal Vell. Segons els primers càlculs de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, unes 400 hectàrees pròximes al Fangar estan afectades. Les pèrdues superen el milió d'euros, amb conseqüències superiors al temporal Glòria, motiu pel qual l'organisme demanarà la declaració de zona catastròfica. A més, avisen que si les administracions no actuen amb celeritat, l'organisme impulsarà aquest dimecres una actuació d'emergència a la zona per evitar noves afectacions.
El president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Javier Casanova, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que hi ha hagut "cinc o sis trencaments" i l'entrada d'aigua salada als arrossars. El seu principal objectiu ara és aturar aquest transvasament d'aigua marina i demanar a la Generalitat que declari la zona com a catastròfica. Si l'administració no actua, seran els mateixos agricultors els que faran una actuació d'emergència per intentar frenar l'entrada d'aigua,
Dimecres passat, ha assenyalat Casanova, ja hi va haver ruptures similars que van afectar els conreus. Els desperfectes i l'afectació a la collita poden superar el milió d'euros, ha calculat.