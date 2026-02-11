POLICIAL
Detinguts dos homes a Tortosa que transportaven 1.640 quilos de coure en una furgoneta
Els arrestats no van saber donar explicacions sobre l'origen i destinació del material
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts dos homes, de 26 i 34 anys, com a presumptes autors d'un delicte de receptació. Els fets van tenir lloc a dos quarts de quatre de la tarda quan els agents, que feien tasques de prevenció a l'AP-7, van veure com una furgoneta amb sobrepès excessiu els avançava.
Els agents van decidir aturar el vehicle a l'alçada de l'Ampolla i van comprovar que anava carregat de cablejat de coure de diferents mides i totalment cobert de fang. Els homes no van aportar proves sobre la procedència i destinació del coure que transportaven, motiu pel qual van quedar detinguts. El pes del coure transportat era de 1.640 quilos, amb un valor de mercat de 5.904 euros. Els arrestats ja han passat a disposició judicial.