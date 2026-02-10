POLICIAL
Desmantellen una plantació de marihuana en una granja abandonada a Roquetes
Els Mossos han detingut una persona i han intervingut 2.160 plantes valorades en 67.046,72 euros
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tortosa van detenir el passat 4 de febrer a Roquetes (Baix Ebre) un home de 48 anys com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
La detenció és el resultat d’una investigació iniciada després de tenir indicis de l’existència d’una plantació de marihuana a l’interior d’una antiga granja en desús, situada en una zona disseminada i allunyada del nucli urbà de Roquetes.
Durant les comprovacions, els agents van constatar que des de l’exterior de la granja es percebia una forta olor de marihuana, així com soroll continuat de ventiladors i aparells d’aire condicionat.
Davant d’aquestes evidències, el 4 de febrer els agents van efectuar una entrada a l’immoble. A l’interior, hi van localitzar una gran estança diàfana que presentava signes d’haver-se destinat antigament a activitats ramaderes i avícoles.
En aquest espai hi havia un hivernacle amb dues estances separades i simètriques que contenien un total 960 plantes de cànnabis en un estat avançat de floració. Al final de la nau es va localitzar un petit habitacle prefabricat que contenia 1.200 plantes en fase de creixement.
En el conjunt de la instal·lació, els agents van intervenir làmpades, un radiador, ventiladors, panells LED, transformadors, filtres de carboni, humidificadors, condensadors i equips d’aire condicionat tipus split, és a dir, una infraestructura preparada per permetre un cultiu intensiu de marihuana.
Al lloc dels fets, tècnics de la companyia elèctrica van revisar la connexió, que presentava una manipulació evident perquè el subministrament de la granja no passés pel comptador. El frau estaria valorat en l'equivalent al consum anual de 27 habitatges.
El valor econòmic estimat de la substància estupefaent comissada ascendiria a un total aproximat de 67.046,72 euros.
El detingut va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Tortosa el passat 6 de febrer.