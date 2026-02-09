ECONOMIA
El govern espanyol confirma la inversió de 14,6 milions d'euros al parador de Tortosa
La portaveu de Junts per Tortosa havia anunciat la cancel·lació de les obres previstes enguany
Paradores de España ha confirmat el seu «ferm compromís» amb la renovació del parador de Tortosa, amb una inversió total prevista de 14,3 milions euros. L'entitat estatal ha emès un comunicat després que la cap de l'oposició i portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, hagi fet públic la suposada «cancel·lació» de les obres previstes aquest 2026 anunciades pel ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en una visita a la ciutat el novembre passat.
Paradores ha assegurat que el projecte, amb actuacions funcionals, energètiques i de sostenibilitat, avança «segons la planificació tècnica» si bé admet que s'ha replantejat el «desenvolupament inicial previst» per incloure actuacions addicionals en espais clau, com cuina, salons o sales de serveis.
El projecte global preveu la inversió de 14,3 milions d'euros, dels quals 10,3 corresponent a actuacions impulsades per Paradores i uns altres 4 a intervencions que està executant Turespaña i que actualment es troben en marxa amb la previsió de finalitzar durant aquest primer trimestre de 2026 (obres que se centren en la conservació i accés als elements patrimonials del conjunt històric com les galeries de la Suda i el baluard nord de la muralla).
«Paradores segueix treballant en la tramitació administrativa i tècnica per escometre la reforma integral que permetrà actualitzar l'establiment», ha assegurat el comunicat. Segons han precisat, s'està finalitzant el projecte de l'actuació i es troba «en procés d'obtenció de les llicències corresponents per poder iniciar la licitació de les obres».
En aquest sentit, han recordat que el projecte va ser ideat per ser executat en diverses fases, però atesa la seva «complexitat tècnica i voluntat d'abordar una renovació més completa» s'ha optat per «replantejar» el desenvolupament inicial amb les millores addicionals esmentades.
Una decisió, asseguren, que respon a «criteris d'eficiència, qualitat del resultat final i optimització de la inversió», amb mesures concretes com la renovació d'habitacions i banys, millores d'instal·lacions elèctriques i climatització, adequació d'espais comuns, protecció contra incendis, accessibilitat o modernització del restaurant i serveis interns.
Roigé ataca Jordan
Roigé havia anunciat prèviament que Paradores «ha decidit cancel·lar aquesta inversió i no iniciar les obres enguany deixant de destinar els milions previstos a Tortosa, i així s'ha comunicat als treballadors». Un fet que, de confirmar-se, havia qualificat de «molt greu». Adduïa que el tancament del parador pels dos pròxims anys, inicialment anunciat, havia desaparegut del web oficial i permetia fer reserves.
Ha subratllat que el projecte de reforma es va anunciar a finals del mandat passat, quan ella mateixa ocupava l'alcaldia. Un fet, ha assegurat, que ja es coneixia en el moment de l'anunci de la inversió fet pel ministre Hereu, amb la presència dels representants de l'actual govern, el novembre passat. En aquest context, l'anunci de la suposada cancel·lació de les obres li ha servit per carregar contra l'exalcalde, Jordi Jordan: «comencen a caure els anuncis oportunistes fets pel senyor Jordan just abans de fer el relleu a l'alcaldia».