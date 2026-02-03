POLICIAL
Els Mossos eviten un accident a la N-340 a l’Aldea davant un camioner que havia patit un ictus
El conductor circulava de manera erràtica i perillosa a causa d'un problema de salut
El passat 28 de gener de 2026, al voltant de les 13:30 hores, una patrulla de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra de les Terres de l’Ebre va detectar un camió-tràiler circulant de manera erràtica i perillosa a la N-340, al punt quilomètric 1084, en sentit nord.
El vehicle es desplaçava de banda a banda del carril, arribant a envair la calçada contrària i fregant el voral, posant en greu perill tant la vida del conductor com la resta d’usuaris de la via.
Els agents van activar els senyals acústics i lluminosos del vehicle policial i van donar diverses ordres perquè el camió s’aturés, sense que el conductor fes cas.
Degut a la baixíssima velocitat del tràiler, dos agents van baixar del vehicle i es van col·locar al costat de la cabina per comunicar-se directament amb el conductor.
Tot i els múltiples intents, aquest continuava circulant amb la mirada perduda i sense respondre verbalment, fent maniobres que posaven en perill els agents.
Per garantir la seguretat, els agents van fer ús de les defenses extensibles, trencant el vidre de la porta del conductor i repetint les indicacions d’aturada.
Finalment, el camió va sortir parcialment del voral, quedant inclinat, moment en què els agents van aconseguir aturar el vehicle amb seguretat després d’uns 100 metres de trajectòria.
Un cop al costat del conductor, els agents van observar que presentava dificultats de mobilitat i comunicació, amb la mirada buida i una mà amb moviment involuntari, indicant un possible problema de salut.
Els sanitaris van traslladar el conductor a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on posteriorment es va confirmar que havia patit un ictus. L'home es troba fora de perill.