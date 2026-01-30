POLÍTICA
Deltebre rebutja l'atermenament que proposa el govern espanyol i que «amenaça» el municipi i el Delta
Soler critica que l'expedient incoat aquesta setmana no s'hagi consensuat i que «desprestigiï» l'esforç dels ajuntaments
L'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) ha rebut amb «sorpresa», la publicació «sobtada i inesperada» del nou expedient d'atermenament que es va publicar al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) aquest dimecres. L'alcalde Lluís Soler denuncia que la nova proposta és «la mateixa» que es va fer el 2023, i lamenta que no s'hagi tingut en compte les al·legacions i observacions dels ajuntaments, entitats i ciutadania.
«La inversió de recursos temporals i econòmics s'han vist totalment desprestigiats amb aquesta nova proposta», ha recriminat Soler. L'alcalde ha insistit que la nova delimitació «és una amenaça per a Deltebre i el delta de l'Ebre» i ha lamentat que el govern espanyol no hagi intentat consensuar una nova delimitació amb el territori.
L'Ajuntament de Deltebre ha rebut amb sorpresa i indignació la publicació aquest dimecres de la nova proposta de delimitació de domini públic marítim-terrestre en un tram d'uns 63.450 metres de longitud, per part de la direcció general de Costes a Tarragona. La incoació de l'expedient es va dictar el 13 de gener, i s'obre un mes de termini per presentar al·legacions des de la publicació al BOE. El consistori ha anunciat que «farà una valoració exhaustiva» de la nova proposta, com ja es va fer amb l'anterior expedient, un document que «no es va arribar a publicar manera definitiva» i que havia caducat fa poc més de quatre mesos.
L'alcalde Lluís Soler ha lamentat que en aquest temps «no s'hagi pogut avançar en converses» per consensuar un document que fos «una solució justa i equilibrada» on «tothom s'hi pogués sentir còmode». «La proposta no ha tingut en compte ni les al·legacions que s'havien acceptat, totalment o parcialment, durant les tres fases d'al·legacions, ni tampoc les converses que l'Ajuntament de Deltebre vam tindre al tram final de l'exposició pública de l'altre expedient», ha recriminat Soler.
El consistori ha insistit que la nova delimitació de domini públic marítim-terrestre «no té sentit» sense acordar abans mesures de protecció de la línia morfològica de la costa del Delta, «que cada dia es van erosionant», i que haurien d'estar «en la línia» del que proposa el Pla Delta de la Taula de Consens.
Soler ha anunciat que la pròxima setmana convocarà el Consell de Defensa de Deltebre Territori per decidir «amb les entitats i la ciutadania» les accions que emprendran contra la nova proposta d'atermenament, «que torna a ser la mateixa que la del juliol del 2023» i que ja va ser rebutjada. «Vam dir que no la volíem en aquell moment, ni tampoc ara», ha remarcat l'alcalde de Deltebre.