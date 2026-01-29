JUDICIAL
Les autoescoles Roquetes-Temple van blanquejar 2,7 MEUR i tenien una caixa B, segons els perits
Els informes pericials indiquen que la variació patrimonial dels membres de la família acusada s'enfila a 749.000 euros
Diversos perits, que han declarat aquest dimecres en el judici pel frau de les autoescoles Roquetes- Temple de Tortosa a l'Audiència de Tarragona, han assegurat que es van blanquejar 2,7 milions d'euros i que existia una comptabilitat B. Segons l'informe pericial dels Mossos d'Esquadra, els centres van obtenir uns ingressos de 10,4 milions entre el 2007 i el 2012 mentre que l'Agència Tributària els xifra en uns 8 milions. Els experts indiquen que van declarar 3,5 milions i que hi ha 4 milions- dels ingressos estimats- que «no existeix cap traçabilitat». També han explicat que els propietaris i els seus familiars van adquirir immobles durant el període investigat i que la variació patrimonial sense justificar s'enfila a 749.567.
Entre els perits que han declarat aquest dimecres hi ha un caporal dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Informàtica Forense, un inspector d'Hisenda, un catedràtic de dret financer i tributari i un assessor econòmic. Tots ells han detallat els informes fets per determinar el frau i el blanqueig en la causa de les autoescoles ebrenques. Han explicat que hi havia «molt de descontrol», factures que no es comptabilitzaven i que a vegades no es facturava l'IVA. A la vegada, han dit que es van efectuar pagaments en B als dotze treballadors que tenien els centres i han assenyalat que el ritme de vida d'alguns dels investigats no es corresponia amb els ingressos declarats, ja que tenia una nòmina mileurista.
En la seva declaració, el caporal ha explicat que tenen «constància de la comptabilitat B» a través de les trucades telefòniques intervingudes i que després d'analitzar els comptes bancaris del matrimoni propietari de les autoescoles, del seu fill i parella, i de l'àvia, hi ha ingressos en efectiu de xifres elevades, com per exemple, de 10.000 o 15.000 euros, que no tenen una «regularitat». «Ens fan creure que són fruit de l'activitat il·lícita», ha dit l'agent.
Segons l'assessor econòmic, s'ha estimat un «benefici sobre els ingressos de l'activitat del 65%, que significa entre 5 i 41 vegades superior a tots els comparables buscats». Aquest perit conclou que «el benefici atribuït no era raonable en termes econòmics i empresarials, tenint en compte que es tracta d'una activitat de servei». En el seu informe, diu, ha analitzat els comparables pel que fa a despesa, l'estimació de l'Agència Tributària en relació amb les partides de despesa- de personal i explotació- en percentatges sobre els ingressos. «Per això, el benefici que s'estima és exageradament elevat comparat amb la resta de comparables», ha subratllat.
Mateixos alumnes que a Barcelona
D'altra banda, l'agent ha detallat que van demanar la llista d'alumnes a la DGT i que van comprovar que eren «els líders» al territori en quantitat de persones que volien treure's el carnet de conduir. També van fer una comparació sectorial amb l'empresa del RAC, el qual tenia 25 oficines a l'àrea metropolitana de Barcelona. «Les autoescoles Roquetes-Temple tenien una quantitat similar d'alumnes al RAC, unes autoescoles en una zona apartada del nucli central de Catalunya, i, a més, tenien més beneficis», ha remarcat.
Alhora, ha recordat que hi havia alumnes que es feien uns 800 quilòmetres per examinar-se de la teòrica perquè «sabien que en tres dies se'l treien». En aquest sentit, ha indicat que hi havia «molt desfàs» entre l'examen teòric i el pràctic. Segons els informes, es calcula que van tenir uns 12.000 alumnes durant el període investigat.
Increment patrimonial
Segons els perits, l'increment patrimonial, que no es pot justificar, s'enfila a 749.567 euros en el conjunt de tots els membres de la família. De fet, expliquen que tenien diners en fons d'inversions i amb crèdits per comprar immobles. «Tenien tal capacitat- econòmica- que parlaven de comprar un immoble i posar-ne 90 amb B i 100 amb hipoteca, d'aquesta manera afloraven els diners», ha comentat un dels perits. També han indicat que els préstecs s'amortitzaven ràpidament. Així mateix, els perits han detallat que els acusats tenien immobles i pàrquings a Peníscola, Tortosa, Amposta i a la pedania de Jesús. «Hi ha una casa en un terreny d'una de les acusades valorat en 270.000 euros que no consta en cap lloc», han afegit.
Finalment, un dels perits també s'ha referit a un altre dels investigats, el funcionari de la DGT que hauria cobrat presumptament comissions per facilitar els models d'examen. Segons els informes, no s'han pogut justificar uns 22.000 euros del seu compte bancari. La intervenció pericial no s'ha acabat en la jornada d'aquest dimecres i continuarà en les pròximes sessions previstes per final de mes.