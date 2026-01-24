Societat
Una conductora mor en xocar amb un porc senglar, bolcar i sortir de la via a l’N-340 a l’Ampolla
És la segona víctima mortal d’aquest any a les carreteres interurbanes
Una dona ha mort en xocar amb un porc senglar, bolcar i sortir de la via a l’N-340 a l’Ampolla (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.35 hores de divendres. L’accident va ser al quilòmetre 1.101 de la carretera.
Era l’única ocupant del vehicle. La víctima és una dona de 30 anys, S.V.D., veïna d’Alzira, a València. Es tracta de la segona víctima mortal en accident de trànsit enguany a les carreteres interurbanes catalanes.
Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)