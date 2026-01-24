Diari Més

Una conductora mor en xocar amb un porc senglar, bolcar i sortir de la via a l’N-340 a l’Ampolla

És la segona víctima mortal d’aquest any a les carreteres interurbanes

Imatge d'arxiu d'una patrulla de Mossos senyalitzant un accident de trànsit.

Imatge d'arxiu d'una patrulla de Mossos senyalitzant un accident de trànsit.Mossos d'Esquadra

ACNAgència de notícies

Una dona ha mort en xocar amb un porc senglar, bolcar i sortir de la via a l’N-340 a l’Ampolla (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.35 hores de divendres. L’accident va ser al quilòmetre 1.101 de la carretera. 

Era l’única ocupant del vehicle. La víctima és una dona de 30 anys, S.V.D., veïna d’Alzira, a València. Es tracta de la segona víctima mortal en accident de trànsit enguany a les carreteres interurbanes catalanes. 

Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

