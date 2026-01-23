MOBILITAT
Els trens reprenen el servei a Tortosa, amb una ocupació reduïda per la manca de confiança
La Plataforma Trens i Transports Dignes exigeix inversions públiques per garantir la infraestructura i els serveis
Els trens tornen a arribar i sortir de l'estació de Tortosa aquest divendres. Ho fan amb retards de fins a tres quarts d'hora i amb una ocupació de passatgers força reduïda respecte fa uns dies enrere. Molts han perdut la confiança i han optat per alternatives com els busos o el cotxe. Usuaris consultats per l'ACN manifesten ser conscients dels elevats retards i la incertesa en el compliment del servei. Assumeixen que recuperar una certa normalitat no serà fàcil.
Des de la Plataforma Trens i Transports Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat recorden que la situació ha tocat fons i exigeixen a les administracions inversions efectives per garantir el manteniment de les infraestructures i el servei públic.