SUCCESSOS
Excarceren un camioner després de bolcar durant la matinada a l'AP-7 a l'Ampolla
El vehicle també ha patit una petita fuita de combustible. La via presenta algunes retencions per la retirada de la càrrega
Un camió que circulava durant aquesta matinada de dimecres per l'AP-7 ha bolcat al terme de l'Ampolla. Els fets han passat a les 03.04 hores i els Bombers de la Generalitat han mobilitzat un dotació terrestres.
Un cop han arribat al punt quilomètric 306 en sentit Barcelona, els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració, ja que el conductor ha quedat atrapat a l'interior de la cabina. El camioner ha estat extret a les 04.08 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li ha fet una primera assitència. Després ha estat evacuat fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Al bolcar, el vehicle pesant ha patit una petita fuita de combustible.
Durant el matí, l'AP-7 compta amb un carril tallat ja que estan extraient la càrrega del camió accidentat. La via presenta petites retencions en sentit Barcelona. També s'ha tallat un carril de la calçada en sentit Ulldecona.