ENERGIA
El Govern vol implantar 509 MW d'energia fotovoltaica i 1.261 MW d'eòlica al Baix Ebre
L'ocupació de sòl no artificialitzat per instal·lar energia fotovoltaica a la comarca ascendirà a les 270 hectàrees
El Govern vol implementar 509,7 MW d'energia solar fotovoltaica i 1.261,9 MW d'eòlica en l'horitzó de l'any 2050 al Baix Ebre, segons recull el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) presentat aquest matí als municipis de la comarca.
El PLATER pretén que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Aquests mesos s'està presentant a totes les comarques, després s'exposarà públicament i durant tres mesos es podran presentar al·legacions. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el PLATER, els municipis podran adaptar l'ordenament urbanístic per regular la instal·lació d'energies renovables al terme, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER.
El document preliminar preveu que en l'àmbit fotovoltaic, el Baix Ebre acollirà 254,3 MW en edificis, 87,9 MW en espais artificialitzats (com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple), i 167,5 MW en espais no artificialitzats. La potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que finalment s'acabi executant, que en l'actualitat ascendeix a 2,6 MW, ja comptarà per a aquest objectiu. En total, l'ocupació de sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 270 hectàrees, un 0,27% del total de la seva superfície.
En l'àmbit eòlic, la comarca acollirà 1.261,9 MW. La potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que finalment s'acabi executant, que en l'actualitat ascendeix a 191,9 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.