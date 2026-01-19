TELEVISIÓ
Tivenys, protagonista del programa «El foraster» d'aquesta nit
Quim Masferrer visitarà durant 48 hores el poble del Baix Ebre on coneixerà la seva gent
El programa El foraster de TV3 d'aquesta nit tindrà el poble de Tivenys com a protagonista. Quim Masferrer visitarà durant 48 hores el poble del Baix Ebre on coneixerà la seva gent. La setmana passada es va estrenar la nova temporada a Pinós, al Solsonès.
El presentador estarà durant 48 hores al poble ebrenc i l'últim dia farà un monòleg repassant totes les històries viscudes amb la presència dels protagonistes i la resta d'habitants.
Al municipi del Baix Ebre, Masferrer va viure un retrobament inesperat i emocionant que el va transportar a un dels moments més especials de tota la història del programa. Quim es va retrobar amb la Cinteta, una dona que va sortir al primer programa d'El foraster que es va emetre el 2013. En l'escena, Cinteta apareix ballant amb el seu marit al menjador de casa seva.
Quim Masferrer visitarà diferents pobles de Catalunya on coneixerà persones i històries entranyables que més d'una llagrimeta farà saltar a l'espectador. Entre els altres pobles del recorregut hi ha Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola.