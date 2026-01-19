SALUT
Entra en funcionament el nou consultori local del poble de Jesús
La inversió total del projecte ha estat d'1,6 milions d'euros
Aquest dilluns ha entrat en funcionament el nou consultori local del poble de Jesús (Tortosa, Baix Ebre). La posada en marxa del centre amplia i modernitza els espais assistencials, millora l'accessibilitat i permet atendre els usuaris amb més comoditat i eficiència, donant resposta a les necessitats actuals i futures del municipi, segons apunten des del Departament de Salut.
El nou centre disposa de 9 sales de consulta: 4 consultes mèdiques, 4 consultes d'infermeria i 1 sala polivalent destinada a extraccions, tractaments d'urgència i observació. A més, incorpora una aula per a activitats grupals i educació sanitària, reforçant el vessant de salut comunitària i prevenció. La inversió total del projecte ha estat d'1.632.813,78 euros.