Economia
S'incendia un tren a l'estació de Tortosa i deixa la ciutat sense servei ferroviari
El tall afecta l'R16 de Rodalies i serveis de mitjana distància
Un tren que estava buit s'ha incendiat aquest dissabte al vespre a Tortosa i ha provocat la interrupció del servei ferroviari a la ciutat. Això implica que no hi ha sortides ni entrades a l'estació, terminal de la línia R16 de Rodalies de Catalunya i parada de diversos serveis de mitjana distància que uneixen Barcelona i València. Segons ha informat Adif, el foc ha tallat la catenària de sobre del tren i ja s'han activat els bombers i el personal tècnic per resoldre-ho.