POLÍTICA
L'alcaldessa de Tortosa reorganitza el cartipàs i inclou la regidoria de llengua catalana
L'exalcalde Jordan assumeix Urbanisme, Obres Públiques, Cultura, Festes i Renaixement i Esports
L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha presentat el nou cartipàs que s'ha aprovat després del relleu a l'alcaldia en compliment de pacte de govern. L'exalcalde Jordi Jordan és el primer tinent d'alcaldia i assumirà les regidories d'Urbanisme, Obres Públiques, Cultura, Festes i Renaixement i Esports.
La nova regidoria de Llengua Catalana l'assumirà Pilar Caballé, que manté Promoció Econòmica i agafa Memòria Democràtica que tenia Lleixà. L'altra cartera de Lleixà, Igualtat Feminismes, passa a mans de la regidora Dolors Bel, que manté Drets Socials. L'alcaldessa ha assenyalat amb la reorganització, l'equip «afronta amb energia i prioritats» la recta final de mandat i que es treballa per aprovar el pressupost de 2026 en les pròximes setmanes.
La resta de regidors i regidores mantenen les àrees que gestionen des de l'inici del mandat, amb alguns petits canvis. Víctor Grau és el regidor de Joventut i Oci, Educació, Formació Universitària i Professional, i Procés Comunitari; Maria Jesús Viña és la regidora d'Hisenda, Personal i Transparència; Sònia Rupérez, la regidora de Salut, Comerç, Mercats i Fires, Turisme, Alimentació, Innovació Tecnològica i Gestió de l’Aigua; Jaume Bel és el regidor Habitatge, Sostenibilitat i Equipaments, i Gestió Forestal; Marga Abelló, regidora de Serveis Municipals, Logística i Manteniment, Gestió de Residus i Neteja de l’Espai Públic, Governació, i Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC); i Francesc Vallespí és el regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, Participació Ciutadana, i Sèniors i Gent Gran.
Quant a les tinences d'alcaldia, s'ha anomenat a Jordi Jordan com a primer tinent d'alcaldessa, que és també regidoria del barri de Remolins, i la resta es mantenen igual. També es manté una única dedicació exclusiva per a l'alcaldessa. Pel que fa a les comissions informatives, Jordan president la de Planificació del Territori; Víctor Grau la d'Atenció a les Persones i Procés Comunitari; Sònia Rupérez la de Projecció de la Ciutat; Marga Abelló la de Gestió de l’Espai Públic; Maria Jesús Viña la de Governança Municipal; Jaume Bel la d'Acció Climàtica; i Pilar Caballé la de Cultura i Llengua Catalana.
L'alcaldessa de Tortosa ha defensat la creació de la regidora lingüística perquè el català «sigui la llengua d'acollida i integració quan algú arriba a Tortosa» i que s'emmarca en l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que ha fet l'Ajuntament per unanimitat. El compromís es formalitzarà dimecres amb la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.