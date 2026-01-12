TELEVISIÓ
Ja hi ha data d'emissió del programa «El foraster» de Tivenys
Quim Masferrer visitarà durant 48 hores el poble del Baix Ebre on coneixerà la seva gent
El programa El foraster de TV3 estrenarà la seva nova temporada aquest dilluns 12 de gener. Al primer capítol Quim Masferrer visitarà Pinós, al Solsonès. El presentador també farà parada a la demarcació de Tarragona, concretament al Baix Ebre.
Masferrer aterrarà a Tivenys i ja es coneix la data d'emissió del capítol a les Terres de l'Ebre. El dia escollit serà el 19 de gener, segons han pogut saber els veïns a través d'un bando de l'ajuntament.
El presentador passarà 48 hores al poble ebrenc on coneixerà la seva gent. L'últim dia farà un monòleg repassant totes les històries viscudes al poble amb la presència dels protagonistes i la resta d'habitants.
Quim Masferrer visitarà diferents pobles de Catalunya on coneixerà persones i històries entranyables que més d'una llagrimeta farà saltar a l'espectador. Entre els altres pobles del recorregut hi ha Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola.