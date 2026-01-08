NETEJA
Tortosa posposa la internalització de la neteja dels edificis municipals i del control d'accessos
El consistori tornarà a licitar el servei i subrogarà tot el personal mentre analitza altres models de gestió pública
L’Ajuntament de Tortosa optarà per tornar a licitar els serveis de neteja dels edificis municipals i de control d’accessos, malgrat que existia el compromís amb la CUP d’avançar cap a la seva municipalització durant aquest mandat. El consistori argumenta que, a hores d’ara, no es donen les condicions administratives ni jurídiques necessàries per assumir aquests serveis amb garanties i amb la deguda protecció dels treballadors. El nou contracte preveu la subrogació de tot el personal per assegurar la continuïtat laboral, així com la incorporació de millores en les condicions del servei i la creació d’una comissió tècnica i política per estudiar alternatives de gestió que permetin avançar en el futur cap a la internalització.
La comissió estarà participada entre govern, tècnics municipals i grups polítics i tindrà per objectiu determinar quins serveis es poden municipalitzar; quins requisits jurídics i econòmics comporta; quina implicació té la decisió de municipalitzar serveis sobre la plantilla de l'Ajuntament; i la taxa de reposició i un calendari viable. També s'exploraran formes de gestió directa com crear una empresa municipal.