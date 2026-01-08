SUCCESSOS
Operatiu policial a Tortosa amb tres detinguts i una trentena de persones identificades
Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local inspeccionen tres establiments del barri de Ferreries
Un operatiu conjunt de seguretat ciutadana a Tortosa ha acabat amb dos detinguts per tràfic de drogues, un detingut per infringir la llei d'estrangeria i 28 identificats, alguns amb antecedents policials per delictes patrimonials. La inspecció l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Policia Local dimecres al vespre en tres establiments de l'avinguda Catalunya, al barri de Ferreries.
Les detencions les va fer la Policia Nacional, els Mossos va denunciar dues persones per tinença de substàncies estupefaents i es va cursar una citació per requeriment judicial vigent, i la Policia Local de Tortosa va aixecar diverses actes per irregularitats detectades als locals.
El dispositiu policial es van desplegar als volts de la set de la tarda en tres locals ubicats a l'avinguda Catalunya de Tortosa. Hi van participar efectius de la Policia Local, Policia Nacional i la Guàrdia Civil i els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i d'ordre públic (ARRO) dels Mossos d'Esquadra.
La Policia Local de Tortosa va aixecar diverses actes per irregularitats com no mostrar la llicència municipal d'activitat i de terrassa (tot i tenir-la), no disposar de llicència per a exhibir material audiovisual, o no tenir rètols i senyalitzacions d'accessibilitat, de prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors o d'aforament, així com tenir extintors amb la revisió caducada.