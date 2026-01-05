POLICIAL
Localitzen un taller mecànic il·legal al Perelló amb possibles efectes mediambientals negatius
L’activitat presentava greus deficiències en matèria de seguretat industrial i gestió de residus perillosos, amb perill per al medi ambient
La Guàrdia Civil ha localitzat al terme municipal del Perelló un taller mecànic clandestí dedicat a la reparació i manteniment de vehicles motor, que operava sense cap tipus d’autorització administrativa i l’activitat del qual podria estar generant un impacte mediambiental en les proximitats de la Zona PEIN (Espai d’Interès Natural) de la Serra de Cardó.
La intervenció es va dur a terme després de detectar una activitat irregular durant les tasques de vigilància del medi natural que desenvolupa el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa.
Durant la inspecció, els agents van constatar la presència d’una vintena de vehicles —entre turismes, tot terrenys, motocicletes i tractors— en diferents estats de reparació. Així mateix, es va comprovar que a la finca hi havia un circuit de proves per testar els vehicles una vegada reparats, així com una grua-plataforma destinada al trasllat dels automòbils.
A la zona de magatzems es van trobar eines i maquinària pròpies d’una activitat professional, tals com elevadors hidràulics, politges per a l’extracció de motors, compressors, peces desmuntades, recanvis i divers material mecànic.
Sense llicència, sense autorització i sense gestió de residus
Entre els fets més rellevants detectats figura l’absència total de llicències i autoritzacions municipals per a l’exercici de l’activitat de taller mecànic, la qual cosa converteix el seu funcionament en il·legal. A més, els agents van identificar greus deficiències en matèria de seguretat industrial, amb l’omissió de mesures bàsiques de prevenció i protecció, com la falta de senyalització, la inexistència d’equips de protecció individual i la manca de sistemes de ventilació adequats.
En l’àmbit mediambiental, el taller presentava seriosos incompliments relacionats amb la gestió de residus perillosos. Olis utilitzats, filtres contaminats i altres rebutjos tòxics derivats de l’activitat mecànica s’emmagatzemaven sense contenidors homologats ni condicions mínimes de seguretat. Tampoc no existia documentació ni traçabilitat que acredités la seua entrega a gestors autoritzats.
Per aquests fets, la Guàrdia Civil ha confeccionat diverses propostes de sanció administratives relacionades amb els residus, seguretat industrial i documentació necessària per desenvolupar l’activitat, així com infraccions tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la seguretat social.
Algunes d’aquestes denúncies, especialment en matèria de residus, estan qualificades com greus, amb multes de fins 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.
Totes les denúncies van ser remeses a les autoritats competents en cada una de les matèries, tals com l’Ajuntament de El Perelló, Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Des de la Guàrdia Civil recorden que la pràctica d’aquestes activitats de manera fraudulenta comporta altres efectes negatius com són la limitació dels drets dels consumidors quant a la garantia de la reparació, l’absència de prevenció en riscos laborals o el perill generat per a la seguretat viària.