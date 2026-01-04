Successos
Els Bombers apaguen un incendi de xemeneia en un habitatge de Xerta
El foc ha afectat el tiratge d’una casa i s’ha resolt sense ferits amb la intervenció de quatre dotacions de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquest diumenge a la tarda en un incendi de xemeneia en un habitatge de Xerta. L’avís l'han rebut a les 15.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions.
Un cop allà han comprovat que el foc ha afectat el tiratge d’una xemeneia d’una casa de planta baixa més dos pisos. Els equips d’emergència han revisat la temperatura en diversos punts de l’habitatge per descartar propagació i han fet l’extinció des de la part superior de la xemeneia.
L’incident s’ha resolt sense ferits.