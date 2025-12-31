POLÍTICA
Jordan renunciarà a l'alcaldia de Tortosa dilluns en compliment del pacte de govern
El consistori porta al ple el reglament per recuperar la figura de cronista de la ciutat
L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, comunicarà la renúncia com a alcalde en el plenari ordinari del pròxim dilluns, en compliment del pacte de govern de Movem-PSC i ERC. Està previst que el 10 de gener prengui possessió del càrrec la republicana Mar Lleixà. Jordan ha reivindicat les actuacions dutes a terme en aquests dos anys i mig, com les primeres llars d'infants públiques, l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, la subvenció del Pla de Barris i Viles que preveu una inversió de 25 MEUR al nucli històric, o l'impuls d'una vuitantena d'habitatges públics a la ciutat.
El ple de dilluns també votarà el reglament de la figura de cronista oficial de la Tortosa que la demarcació ebrenca el Col·legi de Periodistes ha proposat recuperar. La figura de cronista de Tortosa havia existit des de final del segle XIX fins a l'últim terç del segle XX. El primer va ser el canonge, historiador i arxiver Ramon O'Callaghan Forcadell l'any 1894. El van segur Federico Pastor Lluís (1912), Francesc Mestre Noè (1923), Enrique Bayerri Bertomeu (1941) i l'últim va ser Manuel Beguer Piñol (1959-1970). El reglament es publicarà al BOPT abans de poder nomenar un nou cronista oficial. La persona candidata ha d'acreditar «una trajectòria rellevant d'estudi, investigació i difusió sobre Tortosa i el seu patrimoni històric i cultural, amb compromís de perspectiva de gènere, memòria democràtica i pluralitat». El nomenament serà aprovat pel ple i tindrà una durada de cinc anys.
Al ple de dilluns també es proposarà el nomenament del doctor en Història de l'Art, Jacobo Vidal, com a nou membre del consell assessor del Museu de Tortosa i es debatrà la proposta d'acord de verificació del text refós de la modificació del POUM a l'avinguda Don Álvaro 258-260 de Campredó. Es tracta de la requalificació de tres parcel·les de prop de 1.000 metres quadrats que passaran a ser sòl urbà. En aquest espai existeixen dues edificacions residencials anteriors a l'any 1986 que disposen de tots els serveis urbanístics. La modificació ha estat aprovada prèviament per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE).