DANSA
Deltebre rescindeix la cessió de l'espai cultural L'Obrador a la companyia del coreògraf Roberto Olivan
El consistori assenyala que l'ús del local estava lligat a la vinculació del ballarí amb el festival Deltebre Dansa
L'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) ha iniciat la resolució del conveni de cessió d'ús de l'espai cultural L'Obrador amb la companyia Roberto Olivan Performing Arts, del coreògraf i ballarí homònim. El consistori assenyala que l'acord «preveia expressament» la rescissió en cas que Olivan «deixés la seva vinculació amb el Festival Deltebre Dansa i amb el municipi».
El coreògraf va anunciar fa un mes que l'esdeveniment de dansa i circ iniciava una nova etapa a Tortosa, amb el nom de Vèrtebra Dansa. L'anul·lació del conveni es va votar en el plenari d'aquest dimarts amb els vots a favor de l'equip de govern d'Enlairem i també els del grup d'ERC. L'alcalde Lluís Soler ha recriminat «les formes» amb què s'ha tancat la relació amb Olivan.
Soler ha agraït «la projecció internacional que Deltebre ha assolit» amb el festival Deltebre Dansa, que «l'ha posicionat de manera significativa en l'àmbit cultural i artístic», tot i que ha lamentat que «el tancament d'aquesta etapa hauria pogut produir-se amb unes formes més respectuoses envers l'ajuntament i el municipi». L'Ajuntament obra una «fase de reflexió» per "repensar» la continuïtat de Deltebre Dansa i també els futurs usos de L'Obrador.