EQUIPAMENTS
L'Ajuntament de Tortosa ultima la reforma del primer pavelló recuperat al Balneari del Porcar
El consistori farà les excavacions arqueològiques prèvies a construir futur arxiu comarcal amb una subvenció de Cultura
L'Ajuntament de Tortosa ultima la rehabilitació del pavelló del Balneari del Porcar, la primera actuació d'un ampli projecte per recuperar el complex d'aigües referent al segle XIX i obrir el barri de Remolins al call Jueu. Les obres de l'edifici adjacent a la simbòlica torre acabaran a principis d'any.
El consistori també preveu fer l'any que ve les excavacions arqueològiques prèvies a la construcció del futur Arxiu Comarcal de Baix Ebre. Després de les prospeccions inicials, l'Ajuntament de Tortosa ha rebut una subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departament de Cultura de 343.817 euros per fer les excavacions. El projecte per urbanitzar l'espai permetrà obrir-lo al barri i connectar Remolins i el call Jueu.
L'antic Balneari del Porcar de Tortosa inclou un conjunt d'edificacions de final del segle XIX que formaven part del complex d'aigües, al barri de Remolins. El conjunt històric és Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i que es troba envoltat per les muralles medievals cristianes del segle XIV. L'actuació al pavelló adjacent a la simbòlica torre afecta una superfície de 163 metres quadrats. De la nau s'ha rehabilitat la façana davantera i els arcs de proporcions clàssiques, que era un dels pocs elements que quedava dempeus, ja que l'edifici estava pràcticament en estat de ruïna.
El nou pavelló ha suposat una inversió de 342.000 euros, finançada amb una subvenció de 160.000 del departament de Cultura. «Preveiem que aquest pavelló pugui acabar formant part del complex del nou arxiu i que la part històrica es concentri a la torre i en aquesta nau, que ofereix un element patrimonial on calia actuar», ha explicat l'alcalde Jordi Jordan.
Al solar del davant de pavelló, la Generalitat construirà en nou arxiu històric del Baix Ebre i abans s'han de fer unes excavacions arqueològiques. Es faran amb un ajut de Cultura de 343.817 euros i tindran una durada d'execució de tres mesos. El sector afectat i on s'han fet prospeccions prèvies, té 300 metres quadrats, on s'excavarà una fondària d'entre 3 i 4 metres, on no es descarta documentar «fases d'ocupació des de l'època romana, la medieval andalusí i cristiana, fins a l'època moderna».