URBANISME
Deltebre modificarà el POUM per incorporar 400 habitatges d'edificis inacabats al mercat immobiliari
L'Ajuntament podria enderrocar les construccions si els promotors no les finalitzen
L'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) impulsarà la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) per tal d'incorporar 400 habitatges d'edificis inacabats al mercat immobiliari. L'equip de govern calcula que hi ha 25 edificacions ja existents, però pendents de finalitzar a Deltebre i al nucli de Riumar que permetrien augmentar l'oferta d'habitatge al municipi.
La modificació del POUM, que es votarà aquest vespre en un ple, també preveu habilitar al voltant de 1.000 m² d'espais verds com a compensació vinculada a la finalització dels edificis que no s'ajusten al planejament vigent. L'Ajuntament es reserva la possibilitat d'enderrocar els edificis en cas que no hi hagi promotors que impulsin la finalització de les construccions.