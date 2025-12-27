Societat
S'ensorra parcialment una casa al Perelló per la pluja sense causar ferits
L'immoble ja estava en estat ruïnós, no hi ha afectació als habitatges del costat i durant aquest dissabte s'enderrocarà
Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest divendres al Perelló (Baix Ebre) sense que s'hagin produït danys personals. Els fets van passar cap a les onze de la nit en un immoble del carrer Major, a tocar de l'església del municipi.
Tal com ha explicat a l'ACN l'alcalde de la localitat, Samuel Ferré, la casa ja estava en estat ruïnós i a causa dels aiguats dels darrers dies s'ha desprès una part de la façana de la part alta de l'immoble. Uns veïns van poder veure com queia la casa "però sortosament ningú va prendre mal", ha especificat el batlle. Durant aquest dissabte està previst que s'acabi d'enderrocar de forma controlada. Les primeres inspeccions dels Bombers han determinat que no hi ha afectació als habitatges del costat.