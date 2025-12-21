Infraestructures
El Govern recupera el projecte de tercer pont de Tortosa i preveu redactar-ne els estudis el 2026
Territori preveu una infraestructura d'un quilòmetre de llarg i un cost de 50 milions d'euros
El Govern recupera el projecte d'un tercer pont per al trànsit rodat sobre el riu Ebre a Tortosa i té previst treure en breu a licitació la redacció dels estudis informatiu i d'impacte ambiental. L'anunci l'ha fet aquest dissabte al migdia la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un acte a l'Ajuntament.
D'entrada, el Departament calcula que la nova infraestructura tindria una longitud d'un quilòmetre i un cost de 50 milions d'euros. Se situa al nord de la ciutat connectant la carretera C-12, a la riba dreta, amb la T-301, al marge esquerre. El cronograma anunciat preveu, de moment, que els estudis es puguin adjudicar a mitjan 2026 per poder-ne disposar a principis de 2027, sense cap concreció sobre l'inici de les obres.
D'acord amb els estudis preliminars efectuats per Territori, uns 3.000 vehicles diaris podrien fer servir la nova infraestructura. La idea, sobre el paper, és poder descongestionar el trànsit de vehicles pels dos ponts -el de l'Estat i el del Mil·lenari-, repartint-lo pels diferents eixos i millorant la connectivitat de la zona nord. Un 40% del trànsit que actualment circula per la T-301 el faria servir, calculen.
Així les coses, la consellera ha assegurat que les dades analitzades permeten fer ara «un pas ferm» de cara a la licitació dels estudis, la publicació de la qual es preveu al llarg dels pròxims dies. «Això va de debò. És un pas jurídic ferm», ha reiterat Paneque, qui confia disposar en un any dels documents, on quedarà plasmada la ubicació concreta de la infraestructura i la seva integració.
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat que la construcció del pont ajudarà a «reequilibrar urbanísticament la ciutat», recosint els barris de Remolins, Ferreries i el nucli de Jesús. També ha explicat que es tracta d'un projecte que encaixa dins del model de ciutat de l'actual govern municipal amb voluntat de «reordenar» i «obrir Tortosa al riu». El mateix Jordan ha recordat que va sol·licitar al president, Salvador Illa, la recuperació d'aquest projecte que havia quedat al calaix durant els últims 20 anys.
De fet, la construcció d'un tercer pont sobre l'Ebre per al trànsit rodat ja protagonitzava el debat polític sobre infraestructures estratègiques de la ciutat de Tortosa fa dues dècades. El llavors alcalde, Joan Sabaté, va arribar a presentar públicament un estudi previ de la infraestructura i la Generalitat, amb el tripartit al Govern, es va comprometre a aportar una part del finançament.
En aquell moment, Sabaté vinculava el pont sobre l'Ebre a la necessitat de construir també una circumval·lació per l'est per alliberar de trànsit el nucli urbà. Res de tot això, però, es va acabar materialitzant.
Anys de modernització pendent
D'altra banda, la consellera s'ha referit també a la protesta organitzada per la Plataforma Trens i Transports Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat justament aquest mateix dissabte al migdia a la rotonda d'accés de l'AP-7 a l'Aldea reclamant millores de la connectivitat al territori assegurant que el Govern ha situat la mobilitat i el transport públic com a «element fonamental» de les seves polítiques. Amb tot, ha reiterat que modernitzar les infraestructures viàries i ferroviàries per millorar la connectivitat encara «requerirà anys».