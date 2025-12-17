Salut
Salut anuncia que l'ampliació de l'Hospital de Tortosa es reactivarà a principis d'any
La represa tindrà lloc gairebé un any després de la seva aturada per la troballa de restes arqueològiques
La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Baix Ebre) es reprendran entre el gener i el febrer vinents, després de gairebé un any parades per la troballa de restes arqueològiques.
Durant la sessió de control al Govern al Parlament, Pané ha posat en valor que durant els últims dotze mesos el seu departament ha treballat «intensament» amb l'Ajuntament de Tortosa i la Conselleria de Cultura per poder «desbloquejar» les obres després de la troballa.
«Reprendrem les obres, després de desbloquejar el tema de les troballes. Ho podrem fer entre el gener i el febrer», ha indicat Pané, que ha detallat que «afortunadament no farà falta un nou concurs» per adjudicar les obres.
La consellera ha agraït «la paciència de tots» i ha reconegut que el descobriment arqueològic va ser un «inconvenient» que no esperaven. «Espero que en un any i mig això estigui ja oblidat i el nou hospital sigui una realitat», ha desitjat.