Policial
Detinguda a Deltebre per tràfic de drogues en un domicili utilitzat com a punt de venda
Entre el material confiscat, hi havia diverses paperines de cocaïna en roca, marihuana i haixix
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tortosa van detenir l’11 de desembre a Deltebre una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de tràfic de drogues.
A partir de diverses informacions, es va tenir constància de l’existència d’un domicili a la localitat de Deltebre on presumptament es duia a terme tràfic de substàncies estupefaents.
La investigació es va iniciar a partir d’aquestes dades, que es van corroborar posteriorment amb la informació facilitada per la Policia Local de Deltebre i amb les comprovacions dels agents. Entre aquestes actuacions hi ha hagut vigilàncies, seguiments i diversos comisos de substàncies estupefaents relacionats amb l’habitatge investigat.
Amb els indicis obtinguts, es va sol·licitar i obtenir una ordre d’entrada i escorcoll al domicili. Un cop a l’interior, els investigadors van confirmar l’activitat il·lícita i van intervenir diversos indicis. Entre el material confiscat, hi havia diverses paperines de cocaïna en roca amb un pes brut aproximat de 18 grams, un pot amb cabdells de marihuana i haixix, 862 euros en efectiu fraccionats, retalls de bosses de plàstic per preparar monodosis, dues bàscules de precisió, una llibreta amb anotacions, una escopeta balinera i una pistola de molla, així com una gran quantitat d’objectes que estan pendents d’un estudi detallat, però que podrien provenir d’altres fets delictius ocorreguts a Deltebre i a la rodalia. Entre aquests objectes hi ha eines elèctriques, electrodomèstics, dispositius electrònics, bicicletes, patinets elèctrics i altres efectes d’ús domèstic.
Actualment, la Policia Local de Deltebre s’està fent càrrec de la custòdia d’aquests objectes per mostrar i lliurar a les víctimes dels delictes patrimonials.
La dona, que es trobava al domicili en el moment del registre, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. La investigació continua i no es descarten noves detencions. El 12 de desembre la detinguda va passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.