Diari Més

Policial

Detinguda a Deltebre per tràfic de drogues en un domicili utilitzat com a punt de venda

Entre el material confiscat, hi havia diverses paperines de cocaïna en roca, marihuana i haixix

deltebre
Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tortosa van detenir l’11 de desembre a Deltebre una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de tràfic de drogues.

A partir de diverses informacions, es va tenir constància de l’existència d’un domicili a la localitat de Deltebre on presumptament es duia a terme tràfic de substàncies estupefaents.

La investigació es va iniciar a partir d’aquestes dades, que es van corroborar posteriorment amb la informació facilitada per la Policia Local de Deltebre i amb les comprovacions dels agents. Entre aquestes actuacions hi ha hagut vigilàncies, seguiments i diversos comisos de substàncies estupefaents relacionats amb l’habitatge investigat.

Amb els indicis obtinguts, es va sol·licitar i obtenir una ordre d’entrada i escorcoll al domicili. Un cop a l’interior, els investigadors van confirmar l’activitat il·lícita i van intervenir diversos indicis. Entre el material confiscat, hi havia diverses paperines de cocaïna en roca amb un pes brut aproximat de 18 grams, un pot amb cabdells de marihuana i haixix, 862 euros en efectiu fraccionats, retalls de bosses de plàstic per preparar monodosis, dues bàscules de precisió, una llibreta amb anotacions, una escopeta balinera i una pistola de molla, així com una gran quantitat d’objectes que estan pendents d’un estudi detallat, però que podrien provenir d’altres fets delictius ocorreguts a Deltebre i a la rodalia. Entre aquests objectes hi ha eines elèctriques, electrodomèstics, dispositius electrònics, bicicletes, patinets elèctrics i altres efectes d’ús domèstic.

Imatge dels objectes intervinguts al pis de Deltebre.

Imatge dels objectes intervinguts al pis de Deltebre.Mossos d'Esquadra

Actualment, la Policia Local de Deltebre s’està fent càrrec de la custòdia d’aquests objectes per mostrar i lliurar a les víctimes dels delictes patrimonials.

La dona, que es trobava al domicili en el moment del registre, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. La investigació continua i no es descarten noves detencions. El 12 de desembre la detinguda va passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

tracking