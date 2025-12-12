Successos
Detingut un home a Tortosa que amagava una plantació interior de marihuana en una granja en desús
Els Mossos i la Policia Local intervenen 1.261 plantes de droga i no descarten més detencions
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un home, de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. El van enxampar en una granja en desús on amagava una plantació interior de 1.261 plantes de marihuana.
Amb la Policia Local de Tortosa s'havia iniciat una investigació pels indicis de l'activitat delictiva en una finca d'una zona disseminada de la ciutat, on també hi havia una casa. Amb els indicis recollits pel dispositiu de vigilància i el dron de la Policia Local, que va obtenir un registre tèrmic amb "emanacions de calor significatives" de dins de la nau, es va sol·licitar una ordre d'entrada. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
L'entrada a la nau i la detenció es van produir el passat 3 de desembre. Tots els indicis policials recollits van permetre fer una entrada amb autorització judicial l'immoble de la finca. En el registre es va intervenir un rotlle de bosses de plàstic destinades a l'envasament al buit, llibretes amb anotacions de noms i mesures, bàscules de precisió i diversos efectes relacionats amb l'activitat delictiva.
A l'antiga granja vinculada a l'habitatge escorcollat, es va trobar les plantes de marihuana distribuïdes en diverses sales. També hi havia ventiladors, aparells d'aire condicionat i làmpades amb bombetes d'alta potència. Els tècnics de la companyia elèctrica van localitzar un cablejat que abastia tota la infraestructura de la nau on hi havia la plantació i que no passava pel comptador de la llum.
Els agents van detenir l'home que es trobava al lloc com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. L'arrestat ja va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa el passat dijous 4 de desembre.