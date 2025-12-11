Municipal
El Govern assegura que el cost de modificar l'ampliació de l'hospital de Tortosa entra dins dels límits de l'adjudicació
El delegat a les Terres de l'Ebre admet que l'aparcament provisional continuarà funcionant indefinidament
La modificació del projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per incloure la preservació de les restes arqueològiques del turó del Sitjar, tal i com va reclamar la comissió territorial de Patrimoni Cultural, tindrà un cost dins dels marges legals que permet l'adjudicació.
Segons el Govern, l'acord amb la UTE adjudicatària (Acicona, Copcisa i Cimelsa) evita recórrer a una nova licitació de les obres que obligaria a ajornar la represa dels treballs. Així ho ha assegurat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, sense detallar ni xifres ni percentatges concrets. La idea és poder reprendre "en pocs dies" les obres, aturades des de fa un any per la troballa de les restes.
La comissió territorial de Patrimoni Cultural va aprovar aquest dimecres la modificació del projecte incloent la preservació de les restes arqueològiques del turó del Sitjar. Considera que els treballs previstos són compatibles amb el seu manteniment i determina que, atès els volum dels canvis introduïts, no caldrà fer una nova licitació, després de l'acord entre el Govern i les constructores.
El projecte es va adjudicar al juny de 2023 per 31,25 milions d'euros, una xifra que habitualment preveu una desviació pressupostària limitada per fer front a possibles modificacions. En aquest cas, els canvis introduïts, segons Gonell, no superarien els percentatges establerts per la mateixa administració, si bé encara no s'han fet públics els imports concrets.
Aquest dijous, el delegat del Govern ha valorat i celebrat la notícia que dona "viabilitat tant tècnica com jurídica" al projecte. La idea, segons ha concretat, és que les obres es reprenguin al més aviat possible, en "pocs dies". Justament, ha recordat, el 17 de novembre van començar les actuacions per connectar el centre sanitari amb el nucli urbà de Tortosa mitjançant ascensors i un recorregut per a vianants.
Cronograma i serveis
El delegat ha mostrat la seva satisfacció davant l'acord, que ha de permetre complir el "cronograma" anunciat amb la represa de les obres a principis de 2026 per fer realitat una ampliació "sense perdre serveis".
Es manté la construcció d'un nou bloc quirúrgic, amb set quiròfans i vint places de reanimació, 32 unitats noves de consultes externes, el nou hospital de dia amb més places, la farmàcia hospitalària amb dispensació ambulatòria i el nou servei d'esterilització. Les obres també preveuen la reforma de l'actual bloc de quiròfans a l'edifici antic, per destinar tres quiròfans a cirurgia major ambulatòria.
Per contra, la modificació del projecte per a preservar les restes arqueològiques ha obligat a sacrificar una de les plantes inferiors previstes del nou edifici, que es preveia destinar a aparcament. L'espai servirà per instal·lar un sistema de pilotatges que faci compatible les restes de les sitges i túnels amb la construcció.
En aquest sentit, Gonell ha admès que el pàrquing provisional construït vora el centre, al fossat de la fortificació, es mantindrà per "temps indefinit". "De moment ens haurem de quedar en aquesta provisionalitat per tenir aquest servei de pàrquing a l'hospital", ha admès.