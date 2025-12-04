Mobilitat
Tortosa haurà d'aplicar finalment la Zona de Baixes Emissions durant el 2026
La Generalitat fa una correcció a l'Ajuntament de Tortosa després d'afirmar que no calia posar en marxa la ZBE
Tortosa haurà d'aplicar finalment la Zona de Baixes Emissions (ZBE) durant el 2026 després d'una correcció per part de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat. El passat 18 de novembre, la Generalitat va comunicar que la capital del Baix Ebre quedava exempta de delimitar una ZBE per la «bona qualitat de l'aire» de la ciutat. Ara, quinze dies després, la direcció general ha enviat una correcció a l'Ajuntament on s'informa que Tortosa sí que haurà d'aplicar les restriccions. En una atenció als mitjans aquest dijous al matí, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, no ha volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió.
El govern local assegura a través d'un comunicat que tot i que Tortosa no supera els llindars de contaminació de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i de contaminants de diòxid de nitrogen, sí que sobrepassa els valors objectiu de l'ozó troposfèric. Per això, ara caldrà dissenyar la ZBE per implementar-la durant el 2026.
L'Ajuntament també assenyala que quan es va rebre la notificació informant que no s'havia d'implantar la ZBE, el consistori va renunciar a la subvenció concedida per posar-la en marxa. Tot i això, apunten que sí que s'ha justificat l'import concedit d'11.000 euros.
Des de Junts per Tortosa han lamentat la situació, apuntant que per la «incapacitat» del govern municipal s'han perdut prop de 188.000 euros per iniciar la Zona de Baixes Emissions. També han manifestat que es tracta d'una «nova mentida» de l'executiu de Jordan. L'equip de govern afirma que s'optaran a nous ajuts si s'obre una altra convocatòria.