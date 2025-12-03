Municipal
Tortosa construeix el segon aparcament als antics terrenys de Renfe i inclou una nova zona verda
El nou pàrquing tindrà 284 places per a vehicles i un espai per a motos al nou vial que s'obrirà entre les rondes Reus i Docs
L'Ajuntament de Tortosa construeix el segon aparcament als antics terrenys de Renfe. Aquesta setmana han començat els treballs, adjudicats a l'empresa local Also Casals per 400.800 euros.
El nou pàrquing tindrà 284 places per a vehicles i un espai per a motos al nou vial que s'obrirà entre les rondes Reus i Docs, que serà d'ús exclusiu per a vehicles d'emergències i vianants.
El projecte inclou un passeig enjardinat des de l'aparcament a l'avinguda Generalitat, on s'enderrocarà el mur actual i s'anivellarà l'entrada a la nova zona verda. L'alcalde Jordi Jordan ha destacat que és "un projecte estratègic" per reordenar el centre comercial i els barris de l'Eixample i el Temple, desconnectats pels vestigis de l'antiga via del tren.