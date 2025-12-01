Successos
Rescaten un cavall que es va precipitar 100 metres per un terraplè del Mont Caro
Tot i la gran caiguda, l'animal va poder sortir caminant
Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat amb membres del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i del Grup d'actuacions forestals (GRAF) van rescatar diumenge al migdia un cavall accidentat a Roquetes. Els fets van passar a les 11.56 hores quan van rebre un avís d'un equí que es va precipitar uns 100 metres des d’un camí per un terraplè del Mont Caro.
Segons expliquen bombers, l’animal va quedar en un punt estable, en una zona de vegetació molt densa i de fort pendent. Per aquest motiu, membres del GRAE i del GRAF van obrir accés desbrossant amb eines elèctriques i manuals fins al punt on es trobava el cavall i vam habilitar un traçat d’uns 150 metres.
Un cop alliberat el camí, amb un sistema de politges i cordes van estabilitzar l’ascens del cavall fins al camí i el van extreure. L'animal va poder sortir caminant, ja que no estava ferit, tot i la gran caiguda.