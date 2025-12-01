Patrimoni
Tortosa adjudica la rehabilitació del Fortí de Bonet per 300.000 euros a l'empresa Damarim SL
L'obra preveu una reforma estructural de la construcció defensiva i la neteja interior i exterior del recinte
L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat les obres per rehabilitar el Fortí del Bonet per un import de 302.262 euros, a l'empresa Damarim SL. El projecte permetrà consolidar l'estructura de la construcció defensiva d'inicis del segle XVIII, protegida com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).
S'actuarà en un àmbit de 1.650 metres quadrats aproximadament, que corresponen al recinte defensiu, l'entorn immediat del fossat i l'esplanada d'accés. El projecte preveu una rehabilitació estructural, i es tractaran els paraments verticals i els parapets de tàpia i terra del coronament superior. També es netejarà i es traurà la vegetació de l'interior i l'exterior del recinte que complica la preservació de l'estructura.
La reforma del Fortí de Bonet té un termini d'execució de sis mesos i es finançarà amb una ajuda de 200.000 euros de les subvencions per a restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural de l'Oficina de suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura.
L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha recordat que el consistori «treballa per fer valdre un patrimoni actiu molt potent i un dels principals atractius turístics de Tortosa», amb les actuacions de recuperació a la zona de les muralles, on també es crea un circuit verd, es museïtza les Avançades de Sant Joan i Orleans, i es rehabilita el Castell de la Suda.