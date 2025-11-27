Municipal
Tortosa aprova els pressupostos de les societats municipals de salut de 2026
Els comptes preveuen 550.000 euros d'inversió per a equips, reformes i el servei intern de bugaderia a Jesús
Els consells d'administració de les societats sanitàries de l'Ajuntament de Tortosa han aprovat els pressupostos de 2026 de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu (EPEL), Tortosa Salut, i Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa (GESAT). Els comptes s'han aprovat amb el vot del govern municipal de Movem Tortosa-PSC i Esquerra, el vot en contra de Junts, i el vot en contra de la CUP als pressupostos de GESAT i Tortosa Salut i l'abstenció als d'EPEL. Els comptes inclouen inversions de 220.200 euros per a equips i reformes a la Clínica Terres de l'Ebre, i de 337.226 euros a EPEL per adquirir la maquinària i adequar les instal·lacions i l'obra civil del projecte d'internalització del servei de bugaderia.
El pressupost de 2026 de Tortosa Salut (Clínica Terres de l'Ebre) ascendeix a 19,7 milions d'euros i s'ha fet «equilibrat, d'acord amb el tancament real de 2024 i a la previsió de tancament de 2025». La inversió de 220.200 euros que es destinarà a reformes, equipament tècnic, equipament mèdic i programari.
Els comptes de GESAT, «també s'han fet a partir del principi d'equilibri pressupostari entre ingressos i despeses» i s'actualitza a partir de la variació prevista de l'activitat, amb l'1,5% d'increment de tarifes i l'1,9% d'inflació. El pressupost ascendeix a 28,8 milions d'euros. Les despeses s'han ajustat preveient la posada en marxa al juliol de l'any que ve del servei intern de bugaderia a l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús. El pressupost d'EPEL serà de 554.964 euros, amb 337.226 euros d'inversió sobretot per aquest servei de bugaderia.
Pressupostos «maquillats», segons Junts
Per a Junts per Tortosa, els comptes de les societats sanitàries municipals estan «maquillats» i preveuen «ingressos ficticis» no justificats en el cas de la Clínica Terres de l'Ebre. El principal grup de l'oposició alerta que la licitació del nou contracte d'hemodiàlisi que ha tret a concurs el Govern per a l'Hospital de la Santa Creu pot suposar una pèrdua d'ingressos de més d'un milió d'euros, i ha recriminat al govern municipal que no hagi presentat cap recurs i confiïn «en un compromís verbal de compensació». Junts per Tortosa s'oposa a la internalització de la bugaderia al centre i denuncia que el pressupost no inclou «despeses associades, com la compra de roba» per als dos hospitals de la ciutat (més de 130.000 euros).