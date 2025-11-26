Municipal
La CUP reclamarà al ple de Tortosa un major control públic sobre les emissions de l'empresa Kronospan
La formació apunta que les queixes veïnals i l'estudi de la UPC demostren que la vigilància és insuficient
La CUP defensarà al ple de l'Ajuntament de Tortosa el reforç del control públic sobre les emissions de l'empresa Kronospan per "garantir la protecció de la salut de la població" al municipi. La regidora de la formació anticapitalista, Selene Alberich, ha presentat una moció al ple de desembre en la qual, fent-se ressò de les queixes veïnals a Campredó i l'Aldea així com els resultats del recent estudi elaborat per la UPC, considera que l'actual sistema de vigilància ambiental de l'activitat de la fàbrica "és insuficient".
"Quan una comunitat expressa inseguretat sobre l'aire que respira les administracions tenen l'obligació de donar respostes immediates i basades en dades reals", ha assegurat.Alberich ha recordat que les preguntes presentades per la CUP al Parlament sobre les inspeccions ambientals a Kronospan el novembre de 2024 va detectar "incompliments en aigües residuals i subterrànies, emissions atmosfèriques, residus, qualitat del sòl, millores tècniques disponibles i contaminació lumínica".
Malgrat això, ha denunciat que el Departament de Territori encara "no ha fet públic ni l'estat de l'expedient sancionador ni les accions correctores proposades". La formació, en aquesta línia, ha demanat al Govern conèixer novament l'estat de l'expedient.
Tot i admetre que l'estudi de modelització atmosfèrica encarregat a la UPC concloïa que els valors mitjans anuals se situarien dins la legalitat, apunta que també que "es poden produir episodis puntuals de contaminació fins a deu vegades superiors" en casos de compostos que no tenen límits legals d'immissions. En aquest sentit, alerta que no existeixen prou dades per conèixer quin és l'abast real del risc.
Amb aquest objectiu, la moció de la CUP planteja crear un "sistema integral de vigilància ambiental, combinant acció del Govern i dels municipis, amb treball conjunt del territori". Això passaria per instal·lar un "sistema permanent de monitoratge de la qualitat de l'aire", amb mesures dels contaminants considerats rellevants i impulsar un conveni amb la UPC per desplegar un "sistema independent de control basat en dades reals".
També planteja crear una "Taula de Vigilància Ambiental de Tortosa", integrant les diferents administracions locals, entitats i veïns, reclamar transparència en la tramitació de l'expedient, un estudi epidemiològic i un pla municipal de vigilància ambiental. "Tenim dret a saber què respirem i les institucions tenen l'obligació de garantir que l'activitat industrial no posa en risc la salut de la gent", ha insistit Alberich, qui ha remarcat el compromís de la formació en un model de desenvolupament que no converteixi les Terres de l'Ebre en un "territori sacrifici".