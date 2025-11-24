Salut
L’Hospital Verge de la Cinta realitza revisions oftalmològiques a 88 infants vulnerables
Per a molts d’ells, aquesta serà la primera revisió oftalmològica de la seva vida
L’equip d’oftalmologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha dut a terme revisions oculars a 88 infants i joves en situació de vulnerabilitat a través de la campanya Invulnerables amb Visió, impulsada per la Fundació 'la Caixa', Sor Lucía Caram i Natural Optics Group, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa i del teixit social del territori. Per a molts d’ells, aquesta serà la primera revisió oftalmològica de la seva vida.
La jornada ha estat liderada pel Dr. Jordi Colomé, cap del servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, acompanyat d’un equip de professionals sanitaris especialitzats. L’objectiu és oferir una exploració completa que permeti detectar precoçment possibles problemes visuals i assegurar una atenció adequada a cada infant.
També hi participa Natural Optics Group, que facilitarà muntures i lents oftàlmiques als infants que ho requereixin, garantint així una intervenció completa que inclou diagnòstic i correcció visual.