Societat
L'Estat invertirà 10,3 milions d'euros en la remodelació del parador de Tortosa
Els treballs començaran el 2026 i duraran dos anys
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha anunciat aquest divendres que l'Estat invertirà 10,3 milions d'euros en la remodelació del parador de Tortosa (Baix Ebre), que començarà el 2026 i durarà dos anys.
Aquesta reforma s'emmarca en «un projecte estratègic que Paradores està duent a terme a tot Espanya per posar la seva xarxa, de gairebé cent paradors, a l'ordre del dia per poder afrontar les pròximes dècades», ha afirmat Hereu durant una visita a Tortosa.
El ministre ha destacat que la remodelació d'aquesta infraestructura servirà per ressaltar el seu valor històric i patrimonial i, alhora, la seva modernitat.
Hereu ha anat a Tortosa per conèixer el projecte El passat és una aventura i les actuacions desenvolupades dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, que impulsen el cinturó verd del municipi.
El ministre ha participat a Tarragona en la jornada anual de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT).