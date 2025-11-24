Diari Més

L'Estat invertirà 10,3 milions d'euros en la remodelació del parador de Tortosa

Els treballs començaran el 2026 i duraran dos anys

Vista general del parador de turisme del castell de la Suda, a Tortosa.

Turespaña

Efe

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha anunciat aquest divendres que l'Estat invertirà 10,3 milions d'euros en la remodelació del parador de Tortosa (Baix Ebre), que començarà el 2026 i durarà dos anys.

Aquesta reforma s'emmarca en «un projecte estratègic que Paradores està duent a terme a tot Espanya per posar la seva xarxa, de gairebé cent paradors, a l'ordre del dia per poder afrontar les pròximes dècades», ha afirmat Hereu durant una visita a Tortosa.

El ministre ha destacat que la remodelació d'aquesta infraestructura servirà per ressaltar el seu valor històric i patrimonial i, alhora, la seva modernitat.

Hereu ha anat a Tortosa per conèixer el projecte El passat és una aventura i les actuacions desenvolupades dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, que impulsen el cinturó verd del municipi.

El ministre ha participat a Tarragona en la jornada anual de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT).

