Successos
Dues persones greus per intoxicació de monòxid de carboni a Tortosa
Els fets han passat a les quatre de la matinada al Mas de Topí
Dues persones han resultat ferides de gravetat per intoxicació per monòxid de carboni aquesta matinada a Tortosa. L'avís l'han rebut a les 00.17 h. i s'han desplaçat dues unitats de Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al Mas de Topí.
Quan han arribat el SEM ja estava atenent als afectats. L'alertant ha explicat que els s'havia trobat als seus sogres marejats, amb la boca seca i que es trobaven malament.
Els bombers han inspeccionat la casa i han comprovat que, segurament, el causant hauria estat un grup electrogen situat a l'interior d'una de les estances. També han fet tasques de ventilació de la casa i medicions de monòxid de carboni.
El SEM ha traslladat als dos afectats amb pronòstic greu fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.