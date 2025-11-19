Successos
Cremen les rodes d'un camió de paqueteria a l'AP-7 a l'Ampolla
La via compta amb un carril tallat a la circulació en sentit Amposta per la retirada del vehicle pesant
L'AP-7 compta amb un carril tallat a la circulació a l'Ampolla en sentit Amposta per la retirada d'un camió de paqueteria que ha patit un incendi aquesta matinada. Els fets han passat a les 04.28 hores al punt quilomètric 307.
Segons explica el cos d'emergències, han cremat les rodes de la part de darrera i la caixa del vehicle pesant. El conductor, que ha resultat il·lès, ha desenganxat la tractora per evitar que el foc es propagués. La caixa ha quedat una mica afectada. Cap persona ha resultat ferida.