Mobilitat
Tortosa no haurà de tenir ZBE l'any que ve «per la bona qualitat de l'aire»
L'alcalde Jordi Jordan celebra que la Generalitat hagi exclòs la capital ebrenca pels resultats de l'avaluació ambiental
Tortosa no haurà d'implantar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) l'any que ve, com estava previst inicialment. La direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament que la capital ebrenca queda exempta per «la bona qualitat de l'aire», fet que ha celebrat l'alcalde Jordi Jordan.
Tortosa no s'ha inclòs en el llistat de municipis de més de 20.000 habitants que s'ha actualitzat segons els resultats d'una avaluació de la qualitat de l'aire del període 2020-2024. La ciutat ebrenca no supera els llindars de contaminació d'ozó, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i contaminants de diòxid de nitrogen i no ha d'implantar àmbits específics de restricció de trànsit.